Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Terörle mücadele kapsamında jandarma ekiplerince merkeze bağlı Oğul köyü kırsalına operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin, arazide yaptıkları arama çalışmalarında, terör örgütü PKK'ya ait 4 kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjör, 9 mm çapında makinalı tabanca, 40 fişek ve şarjör, dragunov keskin nişancı tüfeği ve bu silaha ait 6 şarjör, 451 kalaşnikof piyade tüfek fişeği, 200 dragunov keskin nişancı tüfek fişeği, 2000 bixi makinalı tüfek fişeği, 500 metre kablo, 4 el bombası, 1 kilogram C4 patlayıcı, el telsizi, 30 pil bloğu, örgütsel kıyafet, uyku tulumu, 6 sırt çantası, 10 kütüklük, 3 silah bakım kiti ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA