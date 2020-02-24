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  3. Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde 2 gün önce gerçekleştirilen operasyonda sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bunlara ait 4 şarjör ile 59 fişek, 4 RPG-7 antitank mühimmatı ve 2 RPG-7 sevk fişeği bulundu. 

AA


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