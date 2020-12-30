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  • Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait cephanelik ele geçirildi
30 Aralık 2020 Çarşamba 19:25 | Son Güncelleme:

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait cephanelik ele geçirildi
DHA

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Çukurca'da gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve doçka silahı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Çukurca ilçesi Kazan Vadisi Han Yaylası mevkisinde dün yapılan operasyonda bulunan PKK'lı teröristlere ait cephanelikte yapılan aramada, doçka silahı ve buna ait bin 842 mühimmat, 82 milimetrelik havan ve sehpası, 13 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 14 havan tapası, SPG 9 roket ve sehpası, 29 SPG 9 mühimmat sevk fişeği, 27 SPG 9 mühimmatı, savunma tipi el bombası ele geçirildi.

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