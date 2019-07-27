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Hakkari'de PKK'lı bir terörist teslim oldu

Hakkari'de PKK'lı bir terörist teslim oldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, PKK'lı bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ikna edilen PKK'lı bir terörist, İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek teslim oldu.

Teröristin, 2015'te örgüte katıldığı ve hakkında 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili adli tahkikat devam ediyor.

(AA)

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