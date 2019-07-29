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  3. Hakkari'de öldürülen teröristlerin kimlikleri belli oldu

Hakkari'de öldürülen teröristlerin kimlikleri belli oldu

Hakkari'de öldürülen teröristlerin kimlikleri belli oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 25 Temmuz'da Hakkari Yüksekova'da etkisi hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Necdet Ayçiçek olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da geçen 25 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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