  • $7,8517
  • 9,4639
  • 457.767
  • 1325.29
01 Aralık 2020 Salı 20:06 | Son Güncelleme:

Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri.. MSB: Hakkâri Çukurca bölgesinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu bir askerimizin şehit olduğunu bildirdi.

<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın

Azerbaycan ordusu Laçın iline giriş yaptı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Belirtilerine göre kanser türleri

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi kameralara böyle yansıdı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.