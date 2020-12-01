01 Aralık 2020 Salı 20:06 | Son Güncelleme:
Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika Haberleri.. MSB: Hakkâri Çukurca bölgesinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu bir askerimizin şehit olduğunu bildirdi.