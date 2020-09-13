13 Eylül 2020 Pazar 20:10 | Son Güncelleme:
Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
AA
Yıldırım -2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada, bir Jandarma Astsubay şehit oldu Operasyonda 2 terörist ölü ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında Hakkari Yüksekova kırsalındaki mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayın şehit olduğunu, 2 teröristin ölü ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında, Hakkari Yüksekova kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda mağarada kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma astsubayımız şehit olmuştur.
Operasyonda 2 terörist ölü ele geçirilmiştir. Kahraman jandarma astsubayımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."