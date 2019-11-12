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  3. Hakkari'de 5 bölge 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari'de 5 bölge 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari'de 5 bölge 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari merkezi ile Çukurca, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde 5 bölge 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yaptığı terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Saldırılar nedeniyle vatandaşın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 13-27 Kasım tarihleri arasında "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu bölgelere ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği aktarıldı.  (AA)


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