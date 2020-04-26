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Hakkari'de 2 köy karantinaya alındı

Hakkari'de 2 köy karantinaya alındı

Hakkari'nin Kırıkdağ ve Çanaklı köyleri koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ ve Çanaklı köylerinde birkaç kişide koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı her iki köyün karantinaya alındığı belirtildi. 

İHA'nın aktardığı habere göre, Kırıkdağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri zırhlı araçlardan anonslar yaparak, Hakkari Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24 Nisan 2020 günü kararı ile Kırıkdağ ve Çanaklı köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alındığını açıklayarak, vatandaşların evlerinde çıkmaması uyarısında bulundu.


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