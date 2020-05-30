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  3. Hakkari'de 2 askerimiz şehit oldu
30 Mayıs 2020 Cumartesi 22:35 | Son Güncelleme:

Hakkari'de 2 askerimiz şehit oldu

Hakkari'de 2 askerimiz şehit oldu

Hakkari Çukurca'da teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede keşif gözetleme görevi icra eden güvenlik güçlerine teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametlerinin ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alındığı, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, taarruz helikopteri ve ilave komando birlikleriyle operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit düşen Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Silah arkadaşlarımız, Hakkari/Çukurca bölgesinde gözetleme görevi esnasında teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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