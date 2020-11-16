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16 Kasım 2020 Pazartesi 21:21 | Son Güncelleme:

Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu
AA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkâri/Çukurca, Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 1 askerimizin bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz atışı neticesinde şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Çukurca'da, Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hakkari Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz atışı yapıldığı belirtildi.

Taciz ateşi nedeniyle piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz'un şehit olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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