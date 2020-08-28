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  3. Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu
28 Ağustos 2020 Cuma 22:46 | Son Güncelleme:

Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu
İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde, görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Hakkari/Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde 28 Ağustos 2020 tarihinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

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