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02 Ocak 2021 Cumartesi 14:19 | Son Güncelleme:

Hakkari ve Van sınır hattında kaçakçılık operasyonu

Hakkari ve Van sınır hattında kaçakçılık operasyonu

Hakkari ve Van sınır hattında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 8.879 paket sigara ve 1.980 g esrar ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hakkari ve Van sınır hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 8.879 paket sigaranın ve 1.980 g esrarın ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi hesabından yapılan açıklamada şunları kaydedildi:

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