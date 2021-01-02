02 Ocak 2021 Cumartesi 14:19 | Son Güncelleme:
Hakkari ve Van sınır hattında kaçakçılık operasyonu
Hakkari ve Van sınır hattında gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 8.879 paket sigara ve 1.980 g esrar ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hakkari ve Van sınır hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 8.879 paket sigaranın ve 1.980 g esrarın ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'nin resmi hesabından yapılan açıklamada şunları kaydedildi:
Hudutlarımızda kaçakçılarla mücadele etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2021
Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 8.879 paket sigara ve 1.980 g esrar ele geçirildi. https://t.co/g4kKLFqYhT#MSB #TSK pic.twitter.com/CEdsbizjDe