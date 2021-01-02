Hakkari ve Van sınır hattında kaçakçılık operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hakkari ve Van sınır hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 8.879 paket sigaranın ve 1.980 g esrarın ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi hesabından yapılan açıklamada şunları kaydedildi: