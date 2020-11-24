Hakkari, Van, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da kaçak operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile çeşitli illerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, kaçak ürünlerin ele geçirildiğini bildirdi.

Buna göre, Hakkari, Van, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa hudut hatlarında; 203 kurusıkı tabanca, 7.200 kurusıkı tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 19 av tüfeği fişeği, 812 g toz esrar, 630 g kubar esrar ve 22.190 paket kaçak sigara ele geçirildi.

MSB'nin konuya ilişkin yaptığı paylaşım ise şu şekilde oldu: