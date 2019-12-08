Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Fransa Büyükelçiliğine siyah çelenk bırakacağız

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Paris'teki protesto gösterilerini takip ederken gözünden yaralanan AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın hakkında Fransa'dan ve Avrupa Birliği'nden cılız sesin bile duyulmadığını belirtti.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanlığının Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlediği 7. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Hak-İş'in farklı iş alanlarında 700 bine yakın üyesiyle Türkiye'nin en büyük, etkin ve güçlü konfederasyonu olduğunu söyledi.

Hak-İş'in Türkiye'nin tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarının tümünü temsil ettiğini anlatan Arslan, "Onun için davamız, sendikamızın, mücadelemizin ve işçi hareketimizin temelini oluşturmaktadır. Bu sorumluluk ve bilinçle yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Arslan, Türkiye'de çalışan 14 milyon ücretliden 6 milyon 800 bininin asgari ücretli olduğunu anımsatarak, önümüzdeki günlerde yeni asgari ücret tespitinin yapılacağını kaydetti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın bu konuda kendilerine çağrıda bulunduğunu belirten Arslan, "Asgari ücret tespitinde birtakım farklı bakış açılarımız var. Asgari ücret belirlenirken özel sektördeki asgari ücretle çalışanların işten çıkarılmamaları, yeni işsizlik rakamlarıyla karşılaşılmaması, kayıt dışı çalıştırmaların önlenmesi için işverenlere bir kısım yeni teşviklerin verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

"MUSTAFA YALÇIN İÇİN SESSİZ KALDILAR"

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın gözünden yaralanmasından derin üzüntü duyduklarını dile getiren Arslan, Yalçın'ın dünyanın önde gelen fotoğraf ustalarından biri olduğunu ifade etti.

Yalçın'ın, Fransa'daki eylemde sadece fotoğraf çekerken terör yanlısı Paris polisince bombalı saldırıya uğradığını söyleyen Arslan, şöyle devam etti:

"Plastik bomba kardeşimizin kafasındaki kaskı parçaladı ve bir gözünü kaybedebilir. Olayla ilgili Avrupa Birliğince tek kelime edilmedi. Bu insan, eyleme katılmadı ve elinde büyük fotoğraf makinesiyle köşeden eylemleri takip ediyor. Protestoda, polis Mustafa Yalçın'ı direk hedef alıyor. Orada Türk gazeteciysen hedefsindir. Benim ülkemde teröre bulaştıkları için yakalanan ve herhangi bir baskı, tehdit ve şiddet görmeyen diğer gazeteciler için kıyameti koparanlar, Mustafa Yalçın'ın uğradığı saldırıya sessiz kaldı. Mustafa kardeşimize yapılan bu saldırıya karşı Fransa'dan ve Avrupa Birliği'nden cılız ses bile duyulmadı. Pazartesi günü Ankara'daki Fransa Büyükelçiliğine siyah çelenk koyup, polis şiddeti ve terörünü orada kınayacağız."

"ARKADAŞLARIMIZIN İBB'DE İŞTEN ATILMASINI GEREKTİRECEK HİÇBİR SOMUT VERİ YOKTUR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere şu ana kadar 6 bin civarında işçinin işten çıkarıldığını bildiren Arslan, işçilerin hukuki haklarının alınması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinden oluşan komisyonla konunun araştırıldığı ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bu kış mevsiminde insanların ekmeğinin, aşının ve işinin elinden alınmasını haklı gösterecek maalesef hiç bir veri yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ifade ettim. İstanbul'da işten atılan bin 469 arkadaşlarımızla ilgili yapılan bir komisyon çalışması var. Çalışmanın ardından hazırlanan raporda, arkadaşlarımızın işten atılmasını gerektirecek hiçbir somut verinin olmadığını görüyoruz."