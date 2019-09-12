Hakimlik sınavı 2019 ne zaman yapılacak? ÖSYM hakimlik savcılık sınavı tarihi belli mi?

Hakimlik sınavı 2019 ne zaman yapılacak? sorusu hızlı bir şekilde arama motorunda araştırılmaya başladı. Yılın son çeyreğine girerken kamu kurum ve kuruluşlarından personel alımı son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün 2019 sonuna kadar bin 300 hakim ve savcının alımımın yapılacağını açıkladı. Gözler 2019 Hakimlik savcılık sınav tarihine dikildi. ÖSYM hakimlik savcılık sınavı tarihi belli mi? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

HAKİMLİK SINAVI 2019 NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı hakim savcı alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yalnız yıl sonuna kadar yapılacağı belirtildi. Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı alımı ile ilgili detayların netleşmesinin ardından haberimizde yer alacak. 2018 Hakimlik Sınavı üç ayrı grup için 29 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti.

ADALET BAKANLIĞI HAKİM SAVCI ALIMI BAŞVURULARI

Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvurularının nasıl yapılacağının da yine Bakanlık tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

HUKUK MESLEĞİNE GİRİŞ SINAVI GELİYOR

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Hukuk mesleğine giriş sınavı getiriyoruz. Bir meslek sınavına girilecek ondan sonra mesleğe kabul işlerinde süreç başlayacak. Nitelikli hukukçu yetişmesine katkı sağlayacak.

Hakim ve savcı yardımcılığı konusunu önemsiyoruz. Hem teori hem pratiği artıracak. Hakim yardımcılığından sonra hakim olmak için sınava girecek. Tüm bu süreçlerden sonra hakim ve savcı cübbesini giyip mesleğini ifa edebilecek." dedi.