Hakim, savcı ve turistleri kaçıracakmış!

Terör örgütü DEAŞ’ın sözde ‘Türkiye emiri’ Mahmut Özden'in tutuklanan örgüt üyelerinin serbest bırakılması için eylem planları hazırlandığı belirlendi.

KULAK KESMİŞLER



Plana göre Özden’in bölgede görev yapan hakim, savcı ve turist kafilerini kaçırarak, tutuklanan DEAŞ’lı teröristlerin serbest bırakılması için kullanmayı hedeflediği anlaşıldı. Örgüt üyelerine, ‘Bu kişileri kaçırın, Türkiye hakim ve savcısına kıyamaz, bu arkadaşlarımızı bu şekilde kurtarırız’ dediği iddia edildi. Örgüt üyelerinin bir vatandaşın kulağını kestiği ve İstanbul’da da LGBT’lilerin eylemine saldırı düzenlemeyi planladıkları belirlendi.