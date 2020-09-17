  • $7,5575
  • 8,9826
  • 473.93
  • 1111.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
17 Eylül 2020 Perşembe 23:51 | Son Güncelleme:

Hakim, savcı ve turistleri kaçıracakmış!

Hakim, savcı ve turistleri kaçıracakmış!

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde ‘Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalandığı evde, patlayıcı ve silahların kimlere teslim edileceği, grupların kimlerle hareket edeceği, krokiler ve haritalar bulundu.

Terör örgütü DEAŞ’ın sözde ‘Türkiye emiri’ Mahmut Özden'in tutuklanan örgüt üyelerinin serbest bırakılması için eylem planları hazırlandığı belirlendi.

KULAK KESMİŞLER

Plana göre Özden’in bölgede görev yapan hakim, savcı ve turist kafilerini kaçırarak, tutuklanan DEAŞ’lı teröristlerin serbest bırakılması için kullanmayı hedeflediği anlaşıldı. Örgüt üyelerine, ‘Bu kişileri kaçırın, Türkiye hakim ve savcısına kıyamaz, bu arkadaşlarımızı bu şekilde kurtarırız’ dediği iddia edildi. Örgüt üyelerinin bir vatandaşın kulağını kestiği ve İstanbul’da da LGBT’lilerin eylemine saldırı düzenlemeyi planladıkları belirlendi.

<p>Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, akaryakıt istasyonu çalışanı 54 yaşındaki Tunay Çıldır, daha

Akaryakıt istasyonunda dehşet anları: Tartıştığı görevliye otomobiliyle çarptı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi

Batık Şehir'de depremden dolayı oluşan tahribat ilk defa görüntülendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.