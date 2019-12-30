Hakim savcı sınavı soru ve cevaplar yayında! Hakim savcı alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

Adalet Bakanlığı hakim savcı soru ve cevaplar yayınlandı. Adalet Bakanlığı Sınavları 2019-Adli Yargı, 2019-Adli Yargı-Avukat, 2019-İdari Yargı sınavı 29 Aralık 2019 tarihinde saat 10:15'te gerçekleşti. Sınavdan çıkan adayların merakla beklediği soru ve cevaplar erişime açıldı. 29 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u yayınlandı. Adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. Adalet Bakanlığı Hakim savcı sonuçları ne zaman açıklanır? cevabı haberimizde.

ADALET BAKANLIĞI SINAVI SORU VE CEVAPLAR

Sınav, 1000 adli yargı hâkim ve savcı adayı, 200 avukatlık mesleğinden hâkim ve savcı adayı, 100 idari yargı hâkim adayı alınacak olup Adalet Bakanlığı 1.300 Hakim ve Savcı alımı için sınav Ankara'da iki oturumda uygulandı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Aralık 2019 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

ADALET BAKANLIĞI SINAVI SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN.





ADALET BAKANLIĞI HAKİM SAVCI ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı sınav sonuçları 23 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak.