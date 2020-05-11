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  3. Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlatıldı

Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlatıldı

Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlatıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, DHKP-C'li terörist İbrahim Gökçek'e destek tweetleri atan Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, DHKP-C'li terörist İbrahim Gökçek'e destek tweetleri atan Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.

Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı. Pehlivan’ın, açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede ölen İbrahim Gökçek için sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı görüldü.


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