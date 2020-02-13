Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0647
  • 6,5892
  • 306.501
  • 120424
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman? Hakan Muhafız 3. sezon fragmanı yayında!

Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman? Hakan Muhafız 3. sezon fragmanı yayında!

Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman" Hakan Muhafız 3. sezon fragmanı yayında!

Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi olan Hakan Muhafız 3. sezon tarihi belli oldu. İzleyicilerin merakla beklediği Hakan Muhafız 3. sezon tarihini Çağatay Ulusoy duyurdu. Günümüz İstanbul'unda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adamın, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atıldığı dizinin yeni fragmanı da yayınladı. İşte Hakan Muhafız 3. sezon fragmanı sizlerle..

Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman? sorusunun yanıtı heyecanla araştırılıyor. Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız'ın başrollerde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Ayça Ayşin Turan oynuyor. İzleyicilerin merakla beklediği Hakan Muhafız 3. sezon tarihini Çağatay Ulusoy duyurdu. İki sezonu geride bırakan dizi Hakan Muhafız 3. sezon fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Detaylar haberimizde.

HAKAN MUHAFIZ 3. SEZON NE ZAMAN?

Hakan Muhafız 3. sezon, 6 Mart'ta Netflix'te yayında olacak.

HAKAN MUHAFIZ 3. SEZON FRAGMANI 


 

HAKAN MUHAFIZ 3. SEZON KONUSU

Günümüz İstanbulu'nda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılır. Hakan artık Nisan (Funda Eryiğit), Burak (Taner Ölmez) ve yeni Sadık Olanlar'dan destek alsa da bu savaşta ona ışık tutacak kişiler ataları olacak.

HAKAN MUHAFIZ OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy,

Ayça Ayşin Turan,

Hazar Ergüçlü,

Funda Eryiğit,

Taner Ölmez.


Gökhan Töre yeni aşkını ilan etti
Chloe aradığı aşkı buldu
Sürpriz aşkta flaş gelişme!
Kolyeler aşkı ele verdi
Burçin'e 'geri dönme' mesajı

Başkan Erdoğan ´her yerde vuracağız´ demişti! Esed rejimi ÇNRA ile vuruluyor!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye temaslarını sürdürüyor... Gözler NATO Karargahı'nda! Dünyaya böyle poz verdiler