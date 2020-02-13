Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman? Hakan Muhafız 3. sezon fragmanı yayında!

Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman? sorusunun yanıtı heyecanla araştırılıyor. Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız'ın başrollerde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Ayça Ayşin Turan oynuyor. İzleyicilerin merakla beklediği Hakan Muhafız 3. sezon tarihini Çağatay Ulusoy duyurdu. İki sezonu geride bırakan dizi Hakan Muhafız 3. sezon fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Detaylar haberimizde.

HAKAN MUHAFIZ 3. SEZON NE ZAMAN?

Hakan Muhafız 3. sezon, 6 Mart'ta Netflix'te yayında olacak.

HAKAN MUHAFIZ 3. SEZON FRAGMANI





HAKAN MUHAFIZ 3. SEZON KONUSU

Günümüz İstanbulu'nda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılır. Hakan artık Nisan (Funda Eryiğit), Burak (Taner Ölmez) ve yeni Sadık Olanlar'dan destek alsa da bu savaşta ona ışık tutacak kişiler ataları olacak.

HAKAN MUHAFIZ OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy,

Ayça Ayşin Turan,

Hazar Ergüçlü,

Funda Eryiğit,

Taner Ölmez.