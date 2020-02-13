Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman? Hakan Muhafız 3. sezon fragmanı yayında!
Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi olan Hakan Muhafız 3. sezon tarihi belli oldu. İzleyicilerin merakla beklediği Hakan Muhafız 3. sezon tarihini Çağatay Ulusoy duyurdu. Günümüz İstanbul'unda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adamın, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atıldığı dizinin yeni fragmanı da yayınladı. İşte Hakan Muhafız 3. sezon fragmanı sizlerle..
Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman? sorusunun yanıtı heyecanla araştırılıyor. Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız'ın başrollerde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Ayça Ayşin Turan oynuyor. İzleyicilerin merakla beklediği Hakan Muhafız 3. sezon tarihini Çağatay Ulusoy duyurdu. İki sezonu geride bırakan dizi Hakan Muhafız 3. sezon fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Detaylar haberimizde.
HAKAN MUHAFIZ 3. SEZON NE ZAMAN?
Hakan Muhafız 3. sezon, 6 Mart'ta Netflix'te yayında olacak.
HAKAN MUHAFIZ 3. SEZON FRAGMANI
HAKAN MUHAFIZ 3. SEZON KONUSU
Günümüz İstanbulu'nda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılır. Hakan artık Nisan (Funda Eryiğit), Burak (Taner Ölmez) ve yeni Sadık Olanlar'dan destek alsa da bu savaşta ona ışık tutacak kişiler ataları olacak.
HAKAN MUHAFIZ OYUNCULARI
Çağatay Ulusoy,
Ayça Ayşin Turan,
Hazar Ergüçlü,
Funda Eryiğit,
Taner Ölmez.