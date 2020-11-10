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10 Kasım 2020 Salı 23:22 | Son Güncelleme:

Hakan Atilla'nın istifa ettiği iddiası yalan çıktı

Hakan Atilla'nın istifa ettiği iddiası yalan çıktı

Son Dakika Haberleri.. Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın istifa ettiği iddiası yalan çıktı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla’nın istifa ettiği iddiası yalan çıktı.

Sosyal medyada yayılan iddianın gerçek dışı olduğu, Atilla’nın görevine devam ettiği belirtildi. Borsa İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürümüz Sayın Hakan Atilla ile alakalı Twitter üzerinden istifa ettiğine dair yayılmaya çalışılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bilgilerinize saygı ile sunarız."
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