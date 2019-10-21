Hakan Atilla kimdir, nereli? Mehmet Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu!

Hakan Atilla Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürü oldu. Bunu üzerinde vatandaşlar Hakan Atilla’nın hayatını merak edip araştırmaya başladı. Hakan Atilla kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak edilen sorular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili ilk duyuruyu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptı. Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” sözlerine yer verdi. Haberimiz içerisinden Hakan Atilla hayatı ve biyografisine ulaşabilirsiniz

BİST GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HAKAN ATİLLA ATANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne Hakan Atilla'nın atandığını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla‘nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor.



Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 21, 2019

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970 yılında Ankara’da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatına 1995 yılında Halkbank AŞ’de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Atilla daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlüklerinde Uzman, Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürü, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri’nde Daire Başkanı, Halk Yatırım’da Denetim Kurulu üyesi, Halk Emeklilik’te Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkbank Makedonya Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla 2011-2018 yılları arasında Halkbank Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlendi.

HAKAN ATİLLA NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Hakan Atilla, 17-25 Aralık kumpas davasının devamında ABD'de tutuklanmıştı. ABD'deki İran yaptırımları davası kapsamında tutuklanan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla serbest kaldı ve Türkiye'ye geldi.. Atilla'nın daha önce 25 Temmuz'da tahliye olacağı açıklanmıştı. Ancak iyi hal yasası nedeniyle erken tahliye olmasına karar verildi. Atilla tahliye işlemlerinin ardından Türkiye'ye geldi.

Hakan Atilla, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle ilgili dava kapsamında, 27 Mart 2017'de New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı.