Hakan Altun kaç yaşında? Hakan Altun Ajda Pekkan yaş farkı ne kadar?

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil, Hakan Altun ve Ajda Pekkan'ın aşk yaşadığını söyledi. Çiftin henüz flört aşamasında olduğunu duyuran Serengil, mutlu olduklarını da ayrıca ekledi. Hakan Altun Ajda Pekkan arasındaki yaş farkı gözlerden kaçmazken Ajda Pekkan'ın geçtiğimiz günlerde, kendisini taşıyacak adamı bulamadığını söylediği sözleri yeniden hatırlandı.

HAKAN ALTUN KAÇ YAŞINDA?

Hakan Altun 13 Ağustos 1972'de İstanbul'da doğdu. Meral Altun ve eski bir futbolcu olan Arap Hasan lakaplı Hasan Altun’un oğludur. İlk okulu bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına girdi. İTÜ Sosyal bilimler dalında Master yaptı.

1992-1996 yılları arasında Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda ud çaldı. 1998 askerliğini Ankara’da yaptı. Seda adında bir kız kardeşi var.

AJDA PEKKAN HAKAN ALTUN ARASINDAKİ YAŞ FARKI

Ajda Pekkan 12 Şubat 1946 doğumludur. 1970'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla anılan Pekkan, güçlü bir kadın figürü çizdiği şarkılarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Güncel tuttuğu müzikal tarzı sayesinde 50 yılı aşkın bir süre popülerliğini korudu ve kendisinden sonra gelen birçok şarkıcıyı etkiledi.

Beyoğlu, İstanbul'da doğan Pekkan'ın müzik kariyeri, 1960'ların hemen başında Los Çatikos grubunun parçası olarak bir gece kulübünde sahneye çıkmasıyla başladı. Ancak 1963'te Ses dergisinin sinema artisti yarışmasını kazanınca oyuncu olarak tanındı ve birkaç yıl boyunca sanat yaşamını şarkıcılık yerine oyunculuk odaklı bir şekilde ilerletti. Aynı yıl Adanalı Tayfur adlı ilk filminin başrolünü oynayarak Yeşilçam sinemasına giriş yaptı. Takip eden altı yıl içinde başrolünde olduğu Şıpsevdi (1963), Hızır Dede (1964) ve Şaka ile Karışık (1965) dahil olmak üzere yaklaşık 50 siyah beyaz filmde rol aldıktan sonra oyunculuğu bırakarak tamamıyla şarkıcılığa odaklandı.

SÜRPRİZ AŞK ORTAYA ÇIKTI

Ajda Pekkan'ın sevgilisinden ihanet gerekçesiyle ayrılmasıyla ilgili konuşan Seren Serengil, Süperstar hakkında yeni bir aşk iddiasında bulundu. Canlı yayında açıklama yapan Serengil, Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un şimdilerde flört ettiğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Seren Serengil, "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" dedi.