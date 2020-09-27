Hainlerin hepsi yakalansın

Kobani olayları sırasında ihtiyaç sahibi ailelere arkadaşları Yasin Börü, Ahmet Dadak ve Riyad Güneş ile birlikte kurban eti dağıtırken öldürülen Hasan Gökgöz’ün babası Mehmet Gökgöz, soruşturmayı değerlendirdi:

“Çok keyifliyim. Çünkü bu azmettiriciler yakalandı. Bunlar tek değil, 26 kişi sadece içeride. Azmettiricilerin hepsi yakalansın. Hak yerini buluyor. Ben Kürtlere sesleniyorum; “Benim çocuğumu şehit eden, yarın sizin da çocuğunuzu öldürür.” Dağdakiyle Meclis’teki aynıdır. Benim ülkeme karşı savaşanlarla ben de savaşacağım. Bir can değil bin can feda ederim. Şehitlere sebep olanlar yakalansın. Affedilmesin. 6-7-8 Ekim’i ben gördüm. Bunlar nasıl canidir ben gördüm.’

KOBANİ ŞÜPHELİLERİ ‘AZMETTİRİCİ’ OLARAK TÜM EYLEMLERDEN SUÇLU



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014’te İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu 35 ilde yaşanan yasa dışı olaylara ilişkin soruşturması devam ediyor. Gözaltı kararı çıkarılan 82 şüpheli ile tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, “azmettirici” sıfatıyla ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu tutuluyor.

TCK’ya göre “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ile “nitelikli adam öldürme” suçları işleyenler için “ağırlaştırılmış müebbet” uygulanıyor.

FEZLEKE HAZIRLANIYOR



Sokak çağrısı yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile 2014 MYK’da yer alan Garo Paylan, Meral Danış Beştaş, Hüda Kaya, Hakkı Saruhan Oluç, Sezai Temelli ve Serpil Kemalbay hakkında fezleke hazırlanıyor. Fezlekeler, Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek. Komisyon dokunulmazlıkların kaldırılmasına karar verirse son söz Genel Kurul’da olacak.