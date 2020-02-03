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  3. Hain İdlib saldırısının ardından Bakan Akar ve TSK sınır hattına geldi

Hain İdlib saldırısının ardından Bakan Akar ve TSK sınır hattına geldi

Hain İdlib saldırısının ardından Bakan Akar ve TSK sınır hattına geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınır hattına geldi. Bakan Akar, İdlib’deki saldırıya ilişkin burada yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK’nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaret kapsamındaki heyette yer alan Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü. 

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti. 

"AZİZ MİLLETİMİZİN GEREKENLERİN YAPILDIĞINDAN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınır hattına varan Akar, İdlib’deki saldırıya ilişkin burada yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin, gerekenlerin yapıldığından, yapılacağından şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

 

 


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