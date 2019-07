Hain girişim, sanayide çarkları durduramadı

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam üç yıl geçti. Darbe girişiminde 251 kişi şehit olurken, 2 binden fazla kişi da yaralandı. Bunun yanı sıra darbe girişiminin ekonomiye olumsuz birçok etkisi oldu. Ancak iş dünyası temsilcileri, bu hain girişimin ekonomik etkilerinin kısa sürede püskürtüldüğünü ve sanayide çarkları durduramadıklarını ifade etti. İşte iş dünyasının hain girişimin ekonomik etkilerine yönelik görüşleri...

Yabancı yatırımlar yerlileştirilmeli

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: FETÖ ile ekonomik mücade aslında ekonominin zayıf yanlarını keşfederek bunlarla mücadele edebilmek ve uzun soluklu çözümler üretmek adına bir fırsat olarak görülmeli. Büyümek isteyen sanayiciler açısından hazır kurulu yapılar olan bu firmaların, yerli ortaklıklarla özel sektöre kazandırılması gerekir. Yabancı yatırımın yerlileştirilmesi de bu sayede yeniden yapılandırılabilir.”

Ekonomi yükselen bir grafik çiziyor

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: Türkiye, ekonomik büyüme performansı, artan refah seviyesi, özellikle dış yatırımlar için cazibe merkezi olmasıyla sürekli yükselen bir grafik çiziyor. Eli kanlı bu zihniyetlerle mücadelemiz, minnettarlık duyduğumuz kahraman şehitlerimizden aldığımız güçle artarak devam edecek ve asla son bulmayacaktır. Türkiye, pozitif bağlamda yükselişini sürdürecek.”

30 bin CEO’ya mektup gönderdik

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem: “Türkiye ekonomisinin neferleri olarak milli seferberlik ruhuyla hareket ederek ülkemize yönelik tüm tehditlerin karşısında bulunduğumuzu belirtmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Dünya genelinde tam 30 bin CEO’ya mektup gönderdik. 2016 yılı da dahil olmak üzere organize ettiğimiz tüm fuarlarımızda yabancı ziyaretçi sayımız beklentilerin çok üzerinde arttı.”

Halk, ihanete sert şekilde cevap verdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: “Halk bu ihanete çok sert şekilde cevap verdi ve hain darbecilere hadlerini bildirdi. Türk milleti, sokak ve meydanlara inerek, dış güçlerle işbirliği halindeki hain FET֒cü darbecileri püskürterek, milli iradesine ve istikbaline sahip çıkmıştır. 15 Temmuz’un üçüncü yılı münasebetiyle diyoruz ki; 15 Temmuz’u asla unutmayacağız. Çünkü 15 Temmuz’u unuttuğumuz an, milletimizin iradesine gem vurulduğu an olacaktır. 15 Temmuz’u unuttuğumuz an, istiklalimizi, istikbalimizi, kendi iktisadımızı, kendi sanatımızı ve kendi kültürümüzü kaybettiğimiz an olacaktır.”

Zor süreçlerden güçlenerek çıktık

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Aziz millet, demokrasiden yana olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ispatladı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin dik duruşu ve demokrasi çağrısı neticesinde, her zaman olduğu gibi yine birbirimize kenetlendik, zorluğu yine birlikte göğüsledik. Türkiye, yaşadığı zor dönemleri her zaman sağduyu ve azimle atlatıp zor süreçlerden daha da güçlenerek çıktı. İş dünyası temsilcileri olarak el birliğiyle hareket ederek, devletimiz ve milletimizden aldığımız güçle Türkiye’nin küresel ekonomi arenasındaki bayrak taşıyıcısı olmak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz.”

Türkiye yönünü hep milli rotada tutacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: “Türkiye, demokrasi adına verdiği haklı mücadelesine devam edecek, dünyanın neresinde olursa olsun, yönünü hep milli rotasında tutacaktır. 15 Temmuz’da birlik olan iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ekonomi yönetimine daha etkin katılım başladı. Piyasa ekonomisine dayalı zihinsel, kurumsal ve sektörel boyuttaki dönüşüm, başarıyla hayata geçmeye başladı. Bu da hem Türk toplumunun hem de dünyanın Türkiye algısını daha da güçlendirdi.”

Algı operasyonuna karşı güçbirliği yaptık

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: “İnsanların canına kasteden, demokrasinin önünü kesmeyi amaçlayan bu hain girişim, iş dünyası ve sanayiciler açısından da çok olumsuz yansımaları oldu. Çok şükür ekonomi yönetimimiz, dirayetli kararlarıyla bu olumsuzlukları kısa sürede bertaraf etti. Darbe girişimi, sanayi çarklarını durduramadı.”