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  3. Hafter destekli teröristler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor

Hafter destekli teröristler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor

Hafter destekli teröristler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı teröristlerTrablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor.

Başkent Trablus'un kuzeyinde bulunan ve dünkü 17 Şubat Devrimi'nin  9'uncu yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı Şehitler Meydanı'nın hemen bitişiğinde  yer alan limana düzenlenen saldırı kentin her tarafından duyuluyor.En az 10 roketin düştüğü belirtilen Trablus Limanı'nda dün küçük  gemilerle kutlama etkinlikleri gerçekleştirilmişti.
 
Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)  ise henüz saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
 
Hafter'e bağlı milislerin geçen hafta  Trablus'un güney bölgelerine  düzenlediği roketli saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)


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Hafter destekli teröristler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor