Libya Başbakanı Fayez el-Serrac'ın başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kritik noktalarda kontrolü sağlamasının ardından gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bir darbede ülkedeki aşiretlerden geldi.

Darbeci Hafter Libya'dan kaçtı mı? Bakan Akar cevapladı

Ülkenin güneyi Ubari'deki Tuareg kabileleri Şubat 2019'da Hafter'e bağlılığını ilan etmesinin ardından geçtiğimiz gün UMH safına katıldığını duyurdu.

"LİBYA'NIN DAVETİ ÜZERİNE ORADAYIZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise katıldığı canlı yayında Hafter’in Libya dışına çıktığını belirtti.

Akar, “Teyide muhtaç bilgiye göre darbeci Hafter Libya dışına çıktı. Biz Türkiye olarak Libya'nın daveti üzerine oradayız. Tehditlerin faaliyetlerimize hiçbir etkisi olmaz.” şeklinde konuştu.