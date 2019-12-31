Hafter destekçisi Mısır, BAE, Rusya ve Fransa Libya'da ne amaçlıyor?

Aksam.com.tr

Libya’nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, hava üslerini yabancı devletlere açan darbeci General Halife Hafter’in paralı güçlerine karşı koymak için Türkiye’den resmi olarak askeri destek isteyeceklerini açıkladı.

General Halife Hafter’in nisan ayında Libya’daki tüm aktörlerin katılımıyla düzenlenmesi beklenen Ulusal Diyalog Konferansı’na günler kala başkent Trablus’u ele geçirmek için saldırı başlatması ülkeyi 2019’da şiddet ve yıkım sarmalına sürükledi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Habertürk Yazarı Mehmet Akif Ersoy, Libya’nın doğal gaz ve petrol dışında stratejik olarak önemli bir ülke olduğuna dikkat çekti. Ersoy, “Libya’nın çok geniş coğrafyada Akdeniz’e sahili var, Afrika’ya açılan kapı. Bu yüzden Libya’da herkes başta petrol olmak üzere her şeyde söz sahibi olmak istiyor. Libya çok büyük bir pasta, o pastayı yemeye devam etmek istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

“TERÖR ÖRGÜTÜNÜ BAHANE EDEREK OPERASYON YAPIYORLAR”

Uluslararası güçlerin Libya’daki kaos ortamını devam ettirmek istediğini belirten Mehmet Akif Ersoy, şunları kaydetti:

“Libya küçük bir ülke, nüfusu 6,5 milyon. Çok zengin petrol yatakları olan ve beraberinde nüfusu küçük bir ülke... Dolayısıyla Libya’da milli geliri hesapladığımızda bu nereye gider düşünelim. Libya, Katar gibi bir ülke olabilir. Türkiye’nin bölgeye müdahale etmesiyle birlikte meşru hükümet Berlin konferansına kadar sahadaki gücünü artırırsa masaya güçlü oturur. Berlin konferansındaki uzlaşıya dair söz sahibi olur.”

“TÜRKİYE, LİBYA’DAKİ OYUNU ENGELLEYEBİLİR”

Libya’da başkalarına muhtaç halde birbiriyle savaşan potansiyeller yaratıldığını söyleyen Ersoy, “Libya’da o potansiyelin sürmesini istiyorlar. Türkiye’nin bunu engelleme ihtimali var. Türkiye belki de tarihinde ilk defa, Suriye’den farklı olarak meşru hükümetin davetiyle geliyor. Dolayısıyla Türkiye’nin bölgede bulunması meşru ama BAE, Mısır, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya’nın özel güvenlik şirketinin orada bulunmasının hiçbir meşrutiyeti yok. Buna karşın Hafter’e hem silah verdiler hem de çatışmalara ses çıkarmadılar.” şeklinde konuştu.

“TÜRK MÜTEAHHİTLERİN BÖLGEDE ÖNEMLİ YATIRIMLARI VAR”

Türkiye’nin Kaddafi döneminde Libya’ya 19 milyar dolarlık yatırım yaptığına dikkat çeken Ersoy, şöyle konuştu:

“Libya önemli coğrafyada bir devlet ama 6 buçuk milyon nüfusu var. Ankara gibi düşünün, yönetmek çok zor bir şey değil. Libya’da Türk müteahhitlerin 19 milyar dolarlık yatırımı var. 14 buçuk milyar dolar alacakları var. Libya’da 9 senedir çivi çakılmamış, taş üstüne taş konmamış, inşaatlar yarım kalmış, sokaklar çöp içinde.”

“TÜRKİYE’NİN AKDENİZ’DEKİ ÇIKARLARI AÇISINDAN KRİTİK”

Libya’nın devlet tecrübesine ihtiyacı olduğunu sözlerine ekleyen Mehmet Akif Ersoy, şunları ifade etti:

“Libya’nın devlet tecrübesine ve devlet kurmaya ihtiyacı var. Türkiye’nin ekonomik sıkıntıları var. Libya çok zengin petrol yataklarına ve paraya sahip… Türkiye de çok derin devlet tecrübesine sahip, bu ikisi meç edildiğinde uzun vadede sahada güçlü Libya devletiyle karşı karşıya oluruz. Meşru hükümetin davetiyle bölgeye gidiyorsunuz, Türkiye’nin Akdeniz’deki çıkarları açısından da çok kritik.”