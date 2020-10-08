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08 Ekim 2020 Perşembe 21:58 | Son Güncelleme:

Haftanin bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Haftanin bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB): "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

<p>Editör: <a href='mailto: duygu.gecu@turkmedya.com'>duygu.gecu@turkmedya.com</a></p><p>Kurgu: 

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