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  3. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı
28 Mayıs 2020 Perşembe 21:56 | Son Güncelleme:

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı" İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı

Son Dakika Haberleri.. İçişleri: "14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır."

İçişleri: "14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır."

Sokağa çıkma kısıtlaması önecesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile tatlı üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak.

Kısıtlamanın olduğu 30 Mayıs Cumartesi, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Genelgeye göre, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.

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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı
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