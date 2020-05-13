Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de bu hafta boyunca Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak.



Mayıs ayında sıcaklıkların rekor kıracağını dile getiren Eldebiran Ayan, “Çok şiddetli sıcak hava dalgasıyla karşı karşıyayız. Afrika üzerinden Akdeniz’e geçen dalga, hava sıcaklığının 10 ila 15 derece artmasına sebep olacak. Bazı illerde ortalamanın üzerinde sıcaklıklar kayda geçecek gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.

Hafta sonu sıcaklık neden rekor kıracak?

MEVSİM GEÇİŞLERİ DEĞİŞMEYE BAŞLADI

Mevsim geçişlerinde kesin değişimler yaşandığını söyleyen Ayan, "Bahar aylarını giderek kaybetmeye başladık. Yaz aylarında göreceğimiz hava sıcaklıklarını mayıs ayında görmeye başladık. Bir anda 15 derece değişen hava sıcaklıklarına karşı dikkatli olmalıyız.” dedi.

GECE VE GÜNDÜZ ARASINDAKİ SICAKLIK FARKINA DİKKAT

Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok yüksek olacağını belirten Ayan, “Batıdan gelen sıcak hava dalgasıyla termometreler 40 dereceyi görecek. Batıda gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı 15 derece, doğuda ise 20 derece olacak. Hafta sonu yaşanacak sıcaklık farkları soğuk algınlığına yol açabilir.”

ÖĞLE SAATLERİNDE TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Eldebiran Ayan, “Bu kadar kuvvetli sıcak hava dalgasında güneş daha zararlı hale gelebilir. Bağışıklık sistemimiz ani değişen hava sıcaklarında düşebilir. Bu noktada öğle saatlerinde dışarı çıkmak tehlikeli olabilir, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız için 11:00 ile 15:00 arasındaki saat dilimi riskli olabilir, tedbirli olmalıyız.” şeklinde konuştu.