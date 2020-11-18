Hafta sonu seyahat kısıtlamaları kimleri kapsıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Koronavirüs Yeni Tedbirler" konulu genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi. Haftasonu 10:00-20:00 saatleri dışında uygulanacak yasak aynı zamanda şehir içi ve şehirler arası seyahat yasağı anlamına geliyor. Peki haftasonu hangi saatler arasında seyahat yasağı var ve kimleri kapsıyor? Yasak kapsamındaki saatlerde kimler araçlarıyla trafiğe çıkabilecek? Toplu ulaşımda durum ne olacak? Detaylar haberimizde.

KİMLERE SEYAHAT KISITLAMASI YOK?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar…

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi)…

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler)…

Askerlik hizmetini tamamlayıp yerleşim yerlerine dönmek isteyenler…

Özel veya kamudan sözleşmeye davet yazısı olanlar…

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler…

İçişleri Bakanlığı'na ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvurarak Seyahat İzin Kurullarından belge almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.

YASAK SAATLERİ NETLEŞTİ

21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte seyahat kısıtlaması da söz konusu. Hafta sonu 10:00-20:00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında kimler araçlarıyla trafiğe çıkabilecek? Seyahat yasağı kimleri kapsıyor? İşte hafta sonu seyahat kısıtlamasıyla ilgili merak edilen soruların yanıtı..

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Koronavirüs Yeni Tedbirler" konulu genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi. Haftasonu 10:00-20:00 saatleri dışında uygulanacak yasak aynı zamanda şehir içi ve şehirler arası seyahat yasağı anlamına geliyor. Peki haftasonu hangi saatler arasında seyahat yasağı var ve kimleri kapsıyor? Yasak kapsamındaki saatlerde kimler araçlarıyla trafiğe çıkabilecek? Toplu ulaşımda durum ne olacak? Detaylar haberimizde.

THY'DEN HAFTA SONU SEYAHAT AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları'ndan (THY) hafta sonları kısıtlama saatleriyle ilgili açıklamada geldi. Açıklamada, hafta sonları kısıtlama saatleri biletleri olan yolcuların belgeleriyle seyahat edebileceği bildirildi.

