Hafta sonu plan yapanlar dikkat: 3 bölge için yağış uyarısı geldi

Meteoroloji'den bazı iller için hafta sonu sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi ile İzmir Manisa çevreleri ve diğer birçok ilin bugün sağanak yağışın etkisinde olacağı bildirildi.

Sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale illerini etkisi altına alacak olan yağışların ilerleyen saatlerde batı kesimlerinden birçok ili etkisi altına alması bekleniyor.

YAĞIŞ ALAN YERLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son tahminlere göre illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey (Dikili, Bergama ve Kınık) ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 28, Parçalı bulutlu.

ADANA: 30, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

HATAY: 28, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ZONGULDAK: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 27, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 24, Az bulutlu.

RİZE: 25, Az bulutlu.

ERZURUM: 22, Az bulutlu ve açık.

KARS: 23, Az bulutlu ve açık.

MALATYA: 26, Az bulutlu ve açık.

VAN: 20, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 28, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 31, Az bulutlu ve açık.