Hafta sonu kısıtlaması hepimizin sağlığı için

Vakaların artışa geçtiği Türkiye’de hafta sonu uygulanacak ve pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı dün akşam başladı. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre kısıtlamanın kapsamı ve muaf tutulacaklar şöyle:

• Bugün ve yarın market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek. Fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri açık olacak.

• 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hariç vatandaşlar evine en yakın yerden alışveriş yapabilecek. Sadece engelli vatandaşlar alışveriş için araç kullanabilecek.

• Hafta sonu şehirlerarası ulaşımda da kısıtlamaya gidildi. Şehirlerarası seyahatler sadece toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Yolculara bilet ve rezervasyon kodu sorulacak. Özel araçlarıyla yola çıkanlardan seyahat izni istenecek. İzin belgesi, ALO 199’dan alınabilecek.

• Lokanta ve restoranlar 2 gün 10.00-20.00 arasında sadece paket servis olarak hizmet verecek.

• Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.

KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUN TRAFİK



İstanbul’da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu oluştu. Dün akşam D-100 Karayolu ve TEM’de her iki yönde yoğunluk yaşandı, köprüler kilitlendi. İBB Trafik verilerine göre, saat 20.45’te trafikteki yoğunluk yüzde 53’e ulaştı.

HES KODU KUYRUĞU



İstanbul Adliyesi’ne girişler HES koduyla yapıldı. Ancak kapı önlerindeki kuyruk uzadıkça uzadı.

VAKALARI UMURSAMADILAR



Vakaların yüzde 100 arttığı Adana’daki pazar yerlerinde kısıtlama öncesi yoğunluk oluştu. Onlarca vatandaşın sosyal mesafeye uymadıkları gibi elleriyle sebze ve meyve seçip alışveriş yapması dikkat çekti.

İSTİKLAL’E KAREKODLA GİRİŞ



Önceki gün İstiklal Caddesi’ne getirilen 7 bin kişi sınırının ardından dün de karekod uygulaması başlatıldı. Vatandaşlar giriş ve çıkışta telefonlarını karekoda okuttu.

KİMLER MUAF?



Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinde çalışanlar, sağlıkçılar, özel güvenlik görevlileri, kamu, acil çağrı merkezi, AFAD, Kızılay gibi sosyal yardımlaşma derneklerinde çalışanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), hayvan barınakları, hayvan besleme grupları, otel ve konaklama personeli, gazeteci ve matbaacılar, akaryakıt istasyonları, sebze, meyve gibi toptancılar, din görevlileri, kargo, su, tüp satıcıları, ulaşım sektörü, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, mahkeme kararıyla çocuklarını görenler, profesyonel sporcular, inşaat çalışanları, dinlenme tesisleri ve personeli.

UYMAYANA ADLİ İŞLEM



Bakanlığın açıkladığı koronavirüs tedbirlerine uymayanlar için TCK’nın 195’inci maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak.

İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?



Zorunlu hallerde dışarı çıkanlar, izin kağıtlarını SGK kaydı e-Devlet sistemi üzerinden alacak.