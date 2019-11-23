İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? Cumartesi Pazar hava nasıl olacak? 23 - 24 Kasım hava durumu

Cumartesi Pazar hava nasıl, bugün yağmur yağacak mı? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. İstanbul hava durumu hafta sonu plan yapan ve kendisini dışarı atmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre İstanbul’da 12 Kasım Cumartesi günü hava 12 ile 18 derece arasında parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı olacak. İşte 23 – 24 Kasım il il hava durumu raporları

CUMARTESİ PAZAR (HAFTA SONU) HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ANKARA 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile İstanbul, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Uşak, Manisa, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.