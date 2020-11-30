Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? tüm Türkiye'nin merak ettiği sorulardan bir tanesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yeni kısıtlamaları açıkladı. Yeni kısıtlamalar arasında en dikkat çeken kısım hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı oldu. Hafta içi sokağa çıkma yasağı hangi gün başlayacak? Sokağa çıkma yasağı bu akşam var mı?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Erdoğan: "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır." dedi. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek." Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz." "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır." "Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir." "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır." "Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir." "Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir." "Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir." "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır." "Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir." Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.