Hafta içi gece hafta sonu tüm gün kısıtlama... 21:00'den sonra evdeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararları açıkladı:

• Bugünden itibaren hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

• Hafta sonları cuma akşamı 21.00’den pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı kesintisiz devam edecek.

• Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında.

• Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler, eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışında.

• Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.

• 65 yaş üstü ve 20 yaş altı özel şartlar dışında toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

AVM’LERE HES ŞARTI



• Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine bütün yurtta ara verilecek.

• Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi kalabalığa neden olacak etkinlikler yapılamayacak.

• Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlarda da bu sayı geçilmeyecek.

• Hamam, sauna, spor salonları faaliyetlerine ara verilecek.

• Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecek.

• Alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodlamasına geçilecek.

• Valilik kararıyla kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecek.

• İllerde kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanabilecek.

• 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.

AŞI İLK ÖNCE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA



Başkan Erdoğan, aşı konusunda da önemli açıklamalar yaptı: “Bahar aylarından itibaren küresel salgını geride bırakmayı ümit ediyoruz. İlk etapta 50 milyon doz için anlaşma yaptık. Önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması başlayacak. 1-2 ay içerisinde aşılarımızı tüm halkımıza inşallah ücretsiz olarak dağıtımını yapacağız.”

31 BİN 219 YENİ VAKA



Türkiye’de dün 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti. Bakan Fahrettin Koca, “Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleye destek olun” dedi.

SİGARA İÇMEYİ KESİNLİKLE BIRAKIN



Başkan Erdoğan, sigara ve nargile konusunda vatandaşları uyardı: “Ben milletimden bir şey daha istiyorum, lütfen kapalı mekan, evlerimiz, ne olursa olsun sigara ve nargile içmeyi bu dönem içinde kesinlikle bırakın. Benim sigarayla da nargileyle de işim yok. Sadece milletimin sağlığı için istiyorum. Milletime olan sevgim için istiyorum. Bunların hepsi de akciğerlerimizi tehdit eden en önemli, zararlı ürünler.”

DEMOKRAT DEĞİL FAŞİSTİN ÖNDE GİDENİ



Erdoğan, Türkiye’de ekmeğini yiyip, vatanına düşmanlık besleyen, ezanından, bayrağından nefret eden, insanını sevmeyen bir kesimin olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Bunlar zahirde demokrat, insancıl, hoşgörülü gözükür hakikatte faşistin, darbecinin, vesayetçinin önde gidenleridir. Bunlar dünyayı çok bilir gibi davranır ama hiçbir şeyden haberleri yoktur. Demokrasiyi milletin iradesinde değil yurt dışından gelen sinyallerde arar.”

TSK’YA ALÇAKÇA HAKARET EDEMEZSİN



Başkan Erdoğan, TSK’ya “Silahlı Kuvvetler, Katar’a satıldı” diyerek hakaret eden CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’a sert çıktı: “CHP’lilerin sık sık yaptığı, bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı TSK’yı hedef alan bühtan, başlı başına bu işin milli güvenlik meselesi haline dönüştüğünün neticesidir. Ey CHP’nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bak söylüyorum, Mehmetçiğe, askerine sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecek.”

BATIDA DEVLETE SALDIRAMAZSINIZ



“Türkiye’de devlete yapılan saldırıların binde birini batıda denemeye kalkın görün bakın başınıza ne geliyor” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Böyle bir durumda ne milletvekili ne de gazeteci sıfatı sizi kurtarır. Gezi olaylarında ülkemizi her konuda suçlayanlar, Fransa’da yaşanan vahim görüntüler karşısında üç maymunu oynuyor. Basın mensupları polis şiddetine mazur kalırken, Fransız medyası bunları yayınlamaktansa Türkiye aleyhtarı yayınlar yapıyor.”

NASDAQ VARKEN NİYE SESİNİZ ÇIKMADI?



Erdoğan, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk hissesinin Katar’a satılması konusuna da değindi: “Katar Yatırım Otoritesi’nin, aralarında Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerin bulunduğu 40’tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı var. Hiçbir ülkede ‘Katar bizi ele geçiriyor’ diye zırvalayan kimse çıkmadı. 2018’e kadar Amerikalı Nasdaq, Borsa İstanbul’un yüzde 7 ortağıydı. O zaman niye ‘Avrupa, Amerika Türkiye’yi ele geçiriyor’ diye yaygara koparmadınız.”

Başkan Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal’ı kabul etti.