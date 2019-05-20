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  3. Hafta boyunca Çöl tozu etkisini sürdürecek

Hafta boyunca Çöl tozu etkisini sürdürecek

Hafta boyunca Çöl tozu etkisini sürdürecek

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toros " Atmosferik model sonuçlarına göre çöl tozu hafta boyunca etkili olacak. Yağış alan bölgelerde çamurlu yağmur ile etkisi daha fazla görülebilecek." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, sahra çölünden havalanan tozların hafta boyunca etkili olacağını kaydetti.

Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımı değerlendirmelerine göre 3-4 bin kilometre uzaklıktaki Batı Afrika başta olmak üzere sahra çölünden havalanan çöl tozlarının Türkiye semalarına ulaştığını anlattı.

Çöl tozunun batı bölgelerinden başlayarak hafta boyunca tüm Türkiye'de etkili olacağını dile getiren Toros, "Atmosferik model sonuçlarına göre çöl tozu hafta boyunca etkili olacak. Yağış alan bölgelerde çamurlu yağmur ile etkisi daha fazla görülebilecek." ifadelerini kullandı.

(AA)

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