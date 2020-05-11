'Hafızların yuvasına destek ol Türkiye'

İlçe Müftüsü Türkmenoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Diyanet İşleri Başkanlığı Akhisar İlçe Müftülüğümüz bünyesindeki Hilaliye Kur’an Kurslarımız; Akhisar’da 1962 yılında merhum Şahin YILMAZ Hoca Efendi tarafından kurulmuştur.

Hilal Camii’nde İmam Hatiplik ve Vaizlik yapan merhum Şahin Hocamız, aynı zamanda bölgenin kanaat önderlerindendir. Burada bu büyük Kur’an hizmetinin başlamasına öncülük eden hocamız, din görevlisinin emekliliği olmaz sözünün bir canlı örneği olarak vefat ettiği 2007 yılına kadar bilfiil çalışmıştır.

"ÜLKESİNE HİZMET EDECEK NESİLLER YETİŞTİRİYOR"

1962 yılında 10-15 öğrenciyle başlayan eğitim serüveni, 1967 yılında Hilaliye Kur’an Kursu Öğrencilerini Koruma Derneği’nin kurulmasıyla, 1979 yılında da derneğin kapatılıp Hilaliye Eğitim Vakfı’nın kurulmasıyla devam etmiştir.

Burada 58 yıllık eğitim öğretim hayatında 4.000 civarında hafız yetişmiş, 20.000 civarında kursiyer de yüzüne Kur’an-ı Kerim eğitimi almıştır. Kısacası Hilaliye hafız yetiştiriyor.

"HİLALİYE KÜLLİYESİ SONA ERDİĞİNDE AYNI ANDA 900 ÖĞRENCİYE HİZMET VERECEK""

Hilaliye’de öğrenci sayısının sürekli artması ve değişen şartlar göz önüne alınarak 2013 yılında yeni bir yola girilmiştir.

İçerisinde Camii, Yüzüne Kur’an Eğitimi, Hafızlık ve Hafızlık Sonrası Eğitim binaları, yurt bölümü, idare binası, spor tesisleri ve sosyal faaliyet alanlarının bulunduğu Hilaliye Külliyesi’nin temeli atılmıştır.

2015 yılında camii faaliyete geçmiş, diğer bölümlerde inşaat işleri devam etmektedir. Sona erdiğinde 36.000 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Hilaliye Külliyesi’nde aynı anda 900 öğrenciye hizmet verilebilecektir.

*Hilaliye Eğitim Vakfı internet sitesi için: http://hilaliye.org.tr/

*Hafızların Yuvasına Destek Ol Kampanyası İçin: http://hilaliye.org.tr/haber/206/hafizlarin_yuvasina_destek_ol_turkiye