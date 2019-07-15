Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede? 15 Temmuz Müzesi'ne nasıl gidilir?

Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede, nasıl gidilir? merak ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapımı tamamlanan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile bugün açılıyor. Yapımına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan müzede 11 bin metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Darbe girişimi gecesi şehit olan vatandaşlara ait hatıra eşyalar da müzede sergilenecek. Hafıza 15 Temmuz Müzesi nerede, nasıl gidilir? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ NEREDE?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında yapılan "Hafıza 15 Temmuz müzesi" tamamlandı. 15 Temmuz'un yıldönümünde açılması beklenen müzede dünya darbeler tarihi, sömürgecilik gibi bölümler yer alıyor.

Yapımına yaklaşık 1,5 yıl önce başlanan "Hafıza 15 Temmuz" müzesinin yapımı tamamlandı. Müzenin 15 Temmuz'un bu yılki yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılıyor. Müze alanın bin 500 metre olduğu belirtilirken, yaklaşık 200 metrekarelikte bir mescit bulunuyor. Müzenin çevresinde ise 11 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu.

Müzede darbe gecesi gösterilen direniş tüm yönleriyle anlatılacak. Darbe girişimi gecesi şehit olan vatandaşlara ait hatıra eşyalar da sergilenecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜZEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.Daha sonra, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışındaki Şehitler Makamı yakınında yapımı tamamlanan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret eden Erdoğan, burada incelemelerde bulundu.

Erdoğan, müzeden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları da selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müze ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.

15 TEMMUZ MÜZESİNE NASIL GİDİLİR?

Hafıza 15 Temmuz Müzesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası kısmında bulunuyor. Buraya ulaşmak isteyen vatandaşların metrobüsle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında inmesi gerekiyor. Aynı zamanda birçok otobüste bu duraktan geçiyor. Otobüs güzergahını kullanmak isteyenlerin İETT'nin sitesini incelemesi gerekiyor.