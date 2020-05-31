31 Mayıs 2020 Pazar 16:03 | Son Güncelleme:
Bakan Koca, "Yakından tanıyanlarca yoksulların babası olan, herkesin doktor ağabeyi Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un adını veriyoruz" dedi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açılıyor
Son Dakika Haberleri.. “Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi” açılıyor. Yeşilköy'deki açılışın ardından Başkan Erdoğan bir konuşma gerçekleştirecek.
İstanbul'da inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi de bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılıyor.
Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından önemli satır başları;
Bakan Koca, "Yakından tanıyanlarca yoksulların babası olan, herkesin doktor ağabeyi Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un adını veriyoruz" dedi.