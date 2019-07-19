Hadi ipucu sorusu yayınlandı! 19 Temmuz Hadi ipucu sorusu ne?

Her gün olduğu gibi bugün de hadicilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Hadinin bugün 12.30 yarışması için geri sayım başladı. Hadi 12.30 yarışmasının ipucu sorusu ve cevabı merak edenler için haberimizin detaylarında.

Hadi 19 Temmuz 12.30 yarışmasının ipucu videosu ordudan geldi.Sorusu şöyle; “Türkiye’de şu anda kaç tane Büyükşehir vardır?

CEVAP: Türkiye'de 30 tane büyük şehir vardır.