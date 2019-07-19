Hadi ipucu sorusu yayınlandı! 19 Temmuz Hadi ipucu sorusu ne?
Hadi resmi instagram hesabında bugünkü hadi ipucu sorusu yayınlandı. 12.30'da canlı yayında yapılacak olan yarışmanın ipucu sorusu ve cevabı hadiciler tarafından merak ediliyor.Peki 19 Temmuz Hadi ipucu sorusu ne? 19 Temmuz Hadi ipucu sorusunun cevabı ne?
Her gün olduğu gibi bugün de hadicilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Hadinin bugün 12.30 yarışması için geri sayım başladı. Hadi 12.30 yarışmasının ipucu sorusu ve cevabı merak edenler için haberimizin detaylarında.
Hadi 19 Temmuz 12.30 yarışmasının ipucu videosu ordudan geldi.Sorusu şöyle; “Türkiye’de şu anda kaç tane Büyükşehir vardır?
CEVAP: Türkiye'de 30 tane büyük şehir vardır.