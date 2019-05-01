Hadi ipucu 19:30 sorusu joker kodu: Yer çekimi teorisini bulan fizikçi kimdir?

Yer çekimi teorisini bulan fizikçi kimdir? 1 Mayıs 19:30 Hadi ipucu sorusu joker kodu araştırılıyor. Hadi’de günün ipucu sorusunun yanıtı yarışmacılar tarafından merak ediliyor. Mobil canlı bilgi yarışması Hadi, her gün yarışmacılara binlerce lira ödül dağıtmaya devam ediyor.

1 MAYIS HADİ İPUCU SORUSU

Soru: "Bugünkü ipucumuzda dünya tarihinin en önemli bilim insanlarından birisi kabul edilen, İngiliz kökenli bir fizikçinin ismini soruyoruz sevgili hadiciler. Bu kişinin, bilim dünyasında çığır açacak "yer çekimi teorisi" hakkındaki ilk çalışmalarını, altında oturduğu ağacın dalından düşen elma sayesinde bulduğu rivayet ediliyor. Sizce kimden bahsediyoruz?"

Cevap: ISAAC NEWTON

ISAAC NEWTON KİMDİR?

Isaac Newton, İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof, ilahiyatçı. 1687'de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, klasik mekaniğin temelini atmıştır ve tarihin en önemli bilimsel kitaplarından biri olmuştur.

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada.

Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin.