Hadi ipucu 12.30 sorusu joker kodu yayınlandı. Hadi ipucu 8 Mayıs sorusu haberimizde yer alıyor. 8 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve yanıtı tüm Hadi'ciler tarafından araştırılıyor. Bizde Hadi yarışması hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte 8 mayıs Hadi ipucu 12.30 sorusu...

8 MAYIS HADİ İPUCU 12.30 SORUSU

Mini hadi bugün 12.30'da!

Bugünkü ipucumuz romantik akımına bağlı ünlü, Fransız bir yazar hakkında sevgili hadiciler. 1831 yılında yayınlanan ve Fransa’da krallık döneminin karanlık günlerinden kesitler sunan romanı "Notre Dame'ın Kamburu" ile tanınan bu yazarın ismini kimler biliyor?

Hadi bugün saat 12.30'da HadiMini yarışması ile takipçilerinin karşısına çıkacak. Son 100'e kalan kişinin para ödülünü bölüşeceği Hadi ipucu cevabı sizlerle.

HADİ İPUCU CEVABI:

HADİ ipucu 8 Mayıs cevabı: Victor Hugo

HADİ NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada.

Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin