Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6011
  • 6,3257
  • 254.72
  • 98.868
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Tartışma büyüyor! 'Haddinizi bilin' kavgasında HDP'den yeni açıklama

Tartışma büyüyor! 'Haddinizi bilin' kavgasında HDP'den yeni açıklama

Tartışma büyüyor! 'Haddinizi bilin' kavgasında HDP'den yeni açıklama

TBMM Genel Kurulunda İP ile HDP arasında tartışma çıkmış, HDP'li Fatma Kurtulan "Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır" diye konuşmuştu. İttifaktaki çatlak büyüyor. HDP’den yeni açıklama geldi. HDP’li Meral Danış Beştaş, “Bizim AKP-MHP blokuna oy vermememiz, İYİ Parti ile CHP'nin ittifakla seçime girmiş olması onlara yaradı, bu objektif vaka, söylemeye gerek yok” dedi.

Dün Meclis’te İyi Parti’nin “İmralı ziyaret önergesi” üzerindeki görüşmelerde söz alan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ile İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu arasında tartışma yaşandı.

İTTİFAKI DESTEKLEDİK
Kurtulan, “İyi Parti size söylüyorum. Size rağmen içinde bulunduğunuz ittifaka HDP ve PKK’ye gönül vermişlerin içinde olduğu insanlar size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturacaksınız. CHP ile yaptığınız ittifakta HDP’nin oylarının etkisi vardır, ne yapacaksınız şimdi? En köşede oturuyorsunuz, zar zor kapıdan girdiniz. Böyle bir partiye haddinizi bilin diyemezsiniz, siz haddinizi bileceksiniz” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Ağıralioğlu da  “PKK’ya selam duranlardan, Öcalan’a selam duranlardan oy istemiyoruz dedik” cevabını verdi.

?

HDP’DEN YENİ AÇIKLAMA GELDİ
Dünkü kavganın ardından bugün de tartışma devam etti. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş kavgayla ilgili şöyle konuştu: İYİ Parti ya da diğer partilerin de bu şekilde özellikle Kürtleri sadece seçmen kağıdından ibaret gören, her an aldatılabileceği,kandırılabileceği düşünülerek yapılan hareketlerden ve sözlerden halk da büyük rahatsızlık duyuyor. Bu üstenci ve hiyerarşik yaklaşımı reddediyoruz. Neticedebizim AKP-MHP blokuna oy vermememiz, İYİ Parti ile CHP'nin ittifakla seçime girmiş olması onlara yaradı, bu objektif vaka, söylemeye gerek yok. İYİ Parti'ninbunu provokatif amaçlarla kullanmaya çalışması siyasi etikten yoksun bir davranış."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldız oyuncusundan duygusal açıklama!
Çukur dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz'e sürpriz teklif! Görüşmelere başladı...
Çağla Şikel'e çirkin yorum! Takipçisine yanıtı sert oldu
Erkenci Kuş dizisinin Aylin'i görenleri şaşırttı! İşte Sevcan Yaşar'ın tatil görüntüleri
<p>Sürmene´de baba mesleği arıcılığı sürdüren eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanl

Balın Kokusunu Alan Ayı Kapıyı Açmak İçin Böyle Uğraştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emre Aşık’ın, çocuklarının Yağmur Sarnıç’tan alınması olay oldu

Ev almak isteyenlere güzel haber! Konut kredisi faiz oranları düşüyor