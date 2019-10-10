Hacker çetesinden FETÖ çıktı

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta düzenledikleri operasyonda aralarında çocukların da bulunduğu son yılların en büyük hacker çetesini çökertti. İncelemede, hackerlerin ‘Deep WeB’ sistemiyle veri tabanına girdikleri kargo şirketlerinin müşteri bilgilerine ulaştıklarını, ardından da hesaplarını boşalttıklarını belirlendi. İlk operasyonda Türkiye yazılım birincisi B.E. dahil olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alındı. İkinci operasyonda ise yaşı küçük iki çocukla bir birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı. Hackerler arasında Türk Hava Kuvvetleri’nden atılan FETÖ’cü üsteğmen Yalçın Y. de gözaltına alındı.

27 KİŞİYE AYDA 5 BİN TL

Yalçın Y.’nin havacı pilot olması yanı sıra bilişim konusunda da uzman olduğu tespit edildi. Y.’nin küçük yaşta çocukları hacker olarak eğittiği ortaya çıktı. Soruşturmayı genişleten polis, ‘Devrim’ kod adını kullanan Yalçın Y.’nin paraları da kendisi gibi TSK’dan atılan FETÖ’cü eski askerlere maaş olarak dağıttığı tespit edildi. Yalçın Y.’nin hesap hareketlerinde, FETÖ soruşturması kapsamında TSK’dan ihraç edilen 27 şüpheliye aylık 5 bin TL maaş bağladığını belirledi.