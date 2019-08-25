Hacire anne azmiyle oğlunu terörün pençesinden kurtardı

Diyarbakır'da anne Hacire Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar (21) için dört gündür HDP İl Başkanlığı önündeki mücadelesi sonuç verdi. Daha önce terör örgütü PKK'ya kaptırdığı bir oğlu ve yakınının ölüm haberlerini HDP'lilerden alan anne Hacire Akar, 4 gün önce ortadan kaybolan diğer oğlu Mehmet Akar'ı, örnek mücadelesinin ardından terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Merkez Sur ilçesinde oturan anne Akar'ın, perşembe gününden bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ı da teröre kurban vermemek için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sonuç verdi. Kararlı mücadelesiyle günler sonra oğluna kavuşan anne Akar, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek oldu.

HDP'LİLERİN SALDIRISINA RAĞMEN DİRENDİ







Geçen hafta sevdiği kızla nişanladığı ve düğününü yapmaya hazırlandığı oğlu Mehmet Akar'ın ortadan kaybolması üzerine anne Akar, polis merkezine başvuru yaptı. Daha sonra oğlunun telefonunu inceleyen anne Akar, HDP'den gelen mesajlardan dolayı HDP Diyarbakır İl Başkanlığına gitti.

Oğlunun telefonuna gelen mesajlardan dolayı HDP'lilerce dağa kaçırılacağını düşünerek, gittiği parti yetkililerinden oğlunu isteyen Akar, olumsuz yanıt alması üzerine camını kırdığı il binasının önünde oturma eylemi başlattı.

Gece gündüz demeden aralıksız oğlu Mehmet için HDP binasının önünde nöbet tutan Akar'a kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ziyaretleriyle destek sunarken, yakın akrabası kadınlar da eyleme katıldı.

Akar ve ona destek veren kadınlar, bugün HDP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Sait Demir'in de aralarında bulunduğu bir grup partili tarafından uğradığı saldırıya rağmen mücadelesinden vazgeçmedi.

2 HDP'Lİ GÖZALTINDA



Annenin başvurusunun ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce oluşturulan özel ekip, Mehmet Akar'ı bulmak için titiz bir çalışma yürüttü.

Gencin can güvenliğini de dikkate alan polis, ayrıntılı bir araştırma yaptı. Gencin fotoğrafları bütün birimlere dağıtıldı, gidebileceği yerler tek tek kontrol edildi.

MOBESE görüntülerini ve HTS baz istasyonu analiz raporlarını tek tek inceleyen polis, ulaştığı Mehmet Akar'ı annesi Hacire Akar ile buluşturdu.

Anne Akar, kararlı mücadelesi ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün başarılı çalışması sonucu çocuğuna kavuştu.

Olayla ilgili HDP Gençlik Kolları üyesi B.K. ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi encümeni R.K gözaltına alındı.

Her iki kişi hakkında daha önce terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.





'ANNELER ÇOCUKLARINI HDP'DEN İSTESİNLER'



Emniyette oğlu Mehmet Akar ile kucaklaşan anne Akar, "3 gün boyunca yemek yemedim. Oğlumu gördüm artık keyfim yerine geldi. 3 gündür oğlumun HDP'liler tarafından kaçırıldığını biliyordum o yüzden aç ve susuz şekilde orada yattım. Oğlum bulundu, polise teşekkür ediyorum. Polislerden çok memnunum, bu konuda bize çok yardımcı oldular, onlar sayesinde oğluma kavuştum teşekkür ediyorum." dedi.

HDP'nin önünde eylem yaparken çocukları dağa kaçırılan anne ve babaların da yanında olmasını beklediğini dile getiren Akar, şöyle devam etti:

"Ailelere de tavsiyem çocukları dağa kaçırıldığı zaman gidip HDP önünde oturup eylem yapsınlar. Benim diğer oğlumu da onlar kandırıp kaçırdı ve öldürüldü. Ondan sonra 40 gün yeme içmeden kesildim bana böyle bir acı yaşattılar. Çocukları kaçırılan aileler, anne ve babalar korkmasın cesaretli bir şekilde HDP önüne gidip çocuklarını istesinler. Çocukları dağa giden aileler mutlaka gelip HDP önünde eylem yapsınlar."

NİŞANLISINDAN YALANLAMA

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce ifadesine başvurulan Mehmet Akar'ın nişanlısı 20 yaşındaki K.T. de terör örgütüne yakın ajansın iddialarının doğru olmadığını zorla değil aksine sevgi üzerine bir evlilik hayali ile nişanlandıklarını söyledi.

'HİÇBİR GÖRÜŞMEMİZDE AYRILMAK KONUSU GEÇMEDİ'



İfadesinde, 22 Aralık 2018 tarihinde Mehmet Akar’ın ısrarı ve kendisinin de rızası dogˆrultusunda iki ailenin bir araya gelerek nis¸an yaptıklarını aktaran genç kız, "Ne ben ne de nis¸anlım Mehmet Akar zorla bir evliligˆe yo¨nlendirildik. Sevgi u¨zerine bir evlilik yapma hayali ile nis¸an yaptık. yaptığımız hiçbir görüşmemizde nis¸andan ayrılmak gibi bir konu gec¸medi. Hem ben hem de Mehmet evleneceğimiz için heyecanlıydık. Ben bu heyecanımı halen de koruyor ve onu seviyorum. Eminim ki Mehmet de beni seviyordu." dedi.

'HDP'NİN GENÇLİK TOPLANTILARINA GİDİYORDU'



Nişanlısı Mehmet Akar'ın inşaat işlerinde sıvacı olarak çalıştığını ve zaman zaman şehir dışına çıktığını, bu illerde HDP'nin faaliyetlerine katıldığını dile getiren K.T, "Mehmet 13 Haziran 2019'da Hakkari'ye gitti. Hakkari'den o¨nce yine hatırladıgˆım kadarıyla 8 Nisan gibi Mugˆla'ya c¸alıs¸maya gitmis¸ti. Mugˆla'da arkadas¸ları ile HDP'nin genc¸lik toplantılarına katıldığını o¨gˆrendim. Ben de bu konuları istemedigˆimi ona so¨yleyerek kızdım. O da bana 'Sorun olacak bir is¸e girmem.' diyerek ac¸ıklama yaptı." ifadelerini kullandı.

'GELDİĞİNDE ÜSTÜ KİRLİ VE ISLAKTI'



Nişanlısının HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasının ardından partinin çağrısına uyarak bazı eylemlere katıldığından şüphelendiğini ifade eden K.T, şöyle devam etti:

"Nis¸anlım ile en son kayboldugˆu 21 Ağustos 2019 tarihinde bulus¸tuk. Mehmet beni ikametimden babasının aracı ile almaya geldi. Geldigˆinde u¨stu¨ kirli ve ıslaktı. Kendisine 'Nerede ıslandın u¨stu¨n kirlendi?' diye sordugˆumda havuza gittigˆini so¨yledi. Ben de havuza kıyafetle mi gittin diye sorunca bir s¸ey demedi ve konu kapandı ben de pek u¨stelemek istemedim. Arabayla yeni stadyum civarına gittik ve arac¸tan inmeden arabada oturduk konus¸tuk."

Nişanlısı Mehmet Akar ile son görüşmelerindeki ayrıntılara da yer veren genç kız şu ifadeleri kullandı:

"Son görüşmemizde dikkatimi çeken başka bir ayrıntıysa sırt çantasıydı. Sırt çantasını açıp bakmadım ancak elime alıp baktığımda çok ağır değildi, sanki birkaç kıyafet varmış gibi ağırlıktaydı. Mehmet’in elinde kırmızı renkli bir telefon vardı. Hatta bu telefonda c¸ic¸ek desenli bir kılıf takılıydı. Ben bu telefonun kime ait oldugˆunu sordugˆumda go¨zaltına alınan bir arkadas¸ının oldugˆunu bas¸ka bir arkadas¸ının da bu telefonu sahibine vermesini istedigˆini so¨yledi ve go¨tu¨ru¨p ona teslim edecegˆini so¨yledi. Akşam saat 18.00 civarında beni evime bıraktı. Yaklaşık yarım saat sonra kendisini tekrar aradığım da telefonu kıza verdiğini ve arabayı yıkamacıya götürdüğünü söyledi. Sonrasında da herhangi bir şekilde kendisine ulaşamadım."



AA