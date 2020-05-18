Hacı Bayram Veli türbesi önünde drift skandalı! Valilik ceza kesti

Ankara Valiliği, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin önünde motosikletiyle drift yapan sürücüye para cezası uygulandığını bildirdi.

Ankara'nın tarihi ve kültürel alanlarında drift yapmışlardı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Ankara'nın tarihi ve kültürel alanlarında motosikletle drift yapılarak çekim gerçekleştirildiğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

ANKARA VALİLİĞİ PARA CEZASI KESİLDİĞİNİ DUYURDU



ANKARA VALİLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA



Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "16 Mayıs Cumartesi gerçekleşen olayla ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer 5 kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.