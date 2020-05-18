Hacı Bayram Veli türbesi önünde drift skandalı! Valilik ceza kesti
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin bulunduğu bölgede motorsiklet ile drift yapan sürücüye para cezası uygulandığı duyuruldu. Valilik açıklamada bazı basın ve yayın organlarında Ankara'nın tarihi ve kültürel alanlarına zarar verildiğine ilişkin çıkan görüntüler sonrası hız ihlali ve aşırı gürültü yapan sürücüye trafik cezası kesildiğini, diğer beş kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandığını kamuoyuyla paylaştı.
Ankara Valiliği, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nin önünde motosikletiyle drift yapan sürücüye para cezası uygulandığını bildirdi.
Ankara'nın tarihi ve kültürel alanlarında drift yapmışlardı
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Ankara'nın tarihi ve kültürel alanlarında motosikletle drift yapılarak çekim gerçekleştirildiğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.
ANKARA VALİLİĞİ PARA CEZASI KESİLDİĞİNİ DUYURDU
ANKARA VALİLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN YAZILI AÇIKLAMA
Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada "16 Mayıs Cumartesi gerçekleşen olayla ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer 5 kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.