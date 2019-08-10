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Hacı adayları Arafat'ta

Hacı adayları Arafat'ta

Hac farizası için kutsal topraklarda bulunan Türk hacı adayları, vakfe öncesinde Arafat'a ulaştı. İhramlara giren hacı adayları, servislerle Arafat bölgesine götürüldü. Burada Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden ve sabah namazını kılan hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerince hazırlanan irşat programlarını takip edecek

Hac görevi için Türkiye'den kutsal topraklara giden hacı adayları, vakfe öncesi Arafat'a ulaştı. Konakladıkları otellerde ihrama giren hacı adayları, servislerle yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Arafat bölgesine getirildi.

BİR AĞIZDAN DUALAR ETTİLER

Yol boyunca "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk (Buyur Allah'ım emrindeyim, senin eşin ve benzerin yoktur Allah'ım)" telbiyeleri ile kafileler halinde Arafat'a ulaştırılan hacı adayları çadırlarına geçti.

80 BİN TÜRK HACI ADAYI VAR

Burada Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden ve sabah namazını kılan hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerince hazırlanan irşat programlarını takip edecek. Türk hacı adaylarının ulaşımı, 610 otobüsle üç tur atılmak suretiyle sağlandı. Bu yıl kutsal topraklarda 80 bin civarında Türk hacı adayı bulunuyor.

AA

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